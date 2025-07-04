Kuzey Makedonya ihracatı arttı, dış ticaret açığı azaldı

Kuzey Makedonya’nın dış ticaret açığı, Mayıs 2025’te geçen yılın aynı ayına göre 59 milyon dolar azalarak 250 milyon dolara geriledi. Ülkenin ihracatı yüzde 28,7 artarak 841 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 13,3’lük daha yavaş bir hızla 1 milyar 91 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Mayıs döneminde toplam dış ticaret açığı 1 milyar 448 milyon dolar oldu. Bu süreçte ihracat yüzde 3,3 artarak 3 milyar 627 milyon dolara ulaştı. Artışta en büyük pay, tütün ve içeceklerdeki yüzde 56,8’lik artışa ait. Bunu sırasıyla yüzde 31 ile hayvansal-bitkisel yağlar ve yüzde 15,6 ile makineler izledi. İthalat ise aynı dönemde yüzde 0,95 artış göstererek 5 milyar 75 milyon dolara çıktı.