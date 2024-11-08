Kuzey Makedonya Merkez Bankası, GSYH büyüme tahminini düşürdü

Kuzey Makedonya Merkez Bankası, 2024 yılı için ülkenin ekonomik büyümesinin %2,3 seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı. Bu tahmin, Nisan ayında yapılan %2,6’lık büyüme tahminine göre 0,3 puanlık bir düşüşü işaret ediyor. 2025 yılı için büyüme tahmini ise %3,3 olarak belirlendi, ancak bu da Nisan’daki %3,6’lık tahminin altında.

Merkez Bankası, bu revizyonların 2024’ün ilk yarısındaki zayıf ekonomik performansa ve yavaşlayan dış talep toparlanmasına dayandığını belirtti. Enflasyon tahmininde ise 2024 için %3,5'lik bir artış öngörüldü. 2025 içinse enflasyon oranı %2,5 olarak revize edildi. 2023 yılı büyümesi %2,1 ile 2022’ye göre yavaşladı. Ayrıca, Ekim ayında tüketici fiyatları %3,5 arttı.