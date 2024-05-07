Kuzey Makedonya sandık başına gidiyor

Kuzey Makedonya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, SDSM'den VMRO-DPMNE'den Gordana Siljanovska Davkova'ya karşı dezavantajlı durumda. Davkova, 24 Nisan'daki ilk turda oyların %41.2'sini alarak Pendarovski'nin %20.5'ine karşı kazandı.
İkili 2019'daki son cumhurbaşkanlığı seçiminde de karşı karşıya gelmiş ve o seçimde Pendarovski, ikinci turda elde ettiği %53.8'lük oranla zafer ipini göğüslemişti.
Ülkedeki nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturan Arnavutlar'ı temsil eden Avrupa Cephesi ve VLEN adlı iki ayrı koalisyon bulunuyor. Avrupa Cephesi, Demokratik Birlik İttifakı (DUI) tarafından oluşturulmuş dokuz partilik bir koalisyon. 2001'deki ayrılıkçı isyana katılan kişiler tarafından kurulan DUI, son iki on yıldır hükümetin koalisyon ortağı.