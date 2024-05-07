Kuzey Makedonya sandık başına gidiyor

Muhalefetin seçim kampanyası boyunca gündemde tuttuğu yolsuzluk problemi hem Avrupa Komisyonu hem de ABD hükümeti tarafından da sıklıkla temas edilen konulardan biri.

Seçimin favorisi olarak görülen VMRO-DPMNE Lideri Hristijan Mickoski, yönetimdeki merkez sol koalisyonunun "yolsuzluk pandemisi"nin üstesinden geleceğini iddia etse de kendi partisinin sicili de o kadar temiz değil. VMRO-DPMNE'nin son başbakanı Nikola Gruevski şu günlerde Macaristan'da bir firari olarak yaşıyor.

Hükümet koalisyonunu yöneten Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Partisi'nin Lideri Dimitar Kovachevski, insanların memnuniyetsizliklerinin farkında olduğunu ve yolsuzlukla mücadelede daha fazla şey çaba göstermesi gerektiğini kabul ediyor. Kovachevski seçim kampanyasında yolsuzluktan elde edilen malların yasa dışı kabul edilip devlet tarafından el konulacağını vaat etti.