Kuzey Makedonya’da enflasyon şoku

Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, Haziran 2025’te yıllık enflasyon oranı yüzde 4,5 olarak kaydedildi. Bu oran, Mayıs ayındaki yüzde 3,3’lük enflasyona göre belirgin bir artış anlamına geliyor. Enflasyondaki yükselişin başlıca nedenleri arasında gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 6,3 ile ilk sırada yer alırken, eğlence ve kültür harcamaları yüzde 5,6 oranında arttı. Restoranlar ve otellerdeki fiyatlar yüzde 7,6 ile yüksek seyrini korurken, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yüzde 5,9’luk artış dikkat çekti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,8 oranında yükseldi. Mayıs ayında bu artış yüzde 1,5 seviyesindeydi. Uzmanlar, fiyat baskılarının yaz aylarında da devam edebileceği uyarısında bulunuyor.