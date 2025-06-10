Kuzey Makedonya'da ÜFE yavaşladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Makedonya'da ÜFE yavaşladı

Kuzey Makedonya'da Nisan 2025 itibarıyla yıllık üretici enflasyonu %6,1'e gerileyerek ekonomide olumlu bir sinyal verdi. Bu düşüş, yılın en ılımlı artışı olarak kayda geçti ve işletmeler ile tüketiciler için rahatlama potansiyeli taşıyor.

Üretici fiyatlarındaki artış hızı bir önceki aya göre belirgin şekilde yavaşladı. Mart ayında %7 seviyesinde olan yıllık üretici enflasyonu, enerji, sermaye ve tüketim mallarındaki fiyat artışlarının ılımlı seyretmesiyle düşüş gösterdi. Özellikle enerji fiyatlarındaki artışın %17,5'ten %16,9'a, sermaye mallarının %17,3'ten %13,8'e ve tüketim mallarının %4,2'den %3,9'a gerilemesi bu yavaşlamanın temel nedenleri arasında yer alıyor. Dayanıklı mallardaki maliyetler ise %2,1'den %2,3'e düşüşünü sürdürdü.

Üretici fiyatlarındaki bu gerileme, Kuzey Makedonya ekonomisinin enflasyonla mücadelesinde kaydedilen ilerlemeyi gösteriyor. Aylık bazda ise üretici fiyatları, Mart ayındaki %0,4'lük artışın ardından Nisan ayında %0,2 oranında düşüş yaşadı. Bu durum, ülkenin ekonomik istikrar çabalarının meyvelerini vermeye başladığına işaret ediyor. Uzmanlar, bu seyrin devam etmesi halinde perakende fiyatlara da olumlu yansımalar olabileceğini belirtiyor.

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