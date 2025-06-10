Kuzey Makedonya'da ÜFE yavaşladı

Üretici fiyatlarındaki artış hızı bir önceki aya göre belirgin şekilde yavaşladı. Mart ayında %7 seviyesinde olan yıllık üretici enflasyonu, enerji, sermaye ve tüketim mallarındaki fiyat artışlarının ılımlı seyretmesiyle düşüş gösterdi. Özellikle enerji fiyatlarındaki artışın %17,5'ten %16,9'a, sermaye mallarının %17,3'ten %13,8'e ve tüketim mallarının %4,2'den %3,9'a gerilemesi bu yavaşlamanın temel nedenleri arasında yer alıyor. Dayanıklı mallardaki maliyetler ise %2,1'den %2,3'e düşüşünü sürdürdü.

Üretici fiyatlarındaki bu gerileme, Kuzey Makedonya ekonomisinin enflasyonla mücadelesinde kaydedilen ilerlemeyi gösteriyor. Aylık bazda ise üretici fiyatları, Mart ayındaki %0,4'lük artışın ardından Nisan ayında %0,2 oranında düşüş yaşadı. Bu durum, ülkenin ekonomik istikrar çabalarının meyvelerini vermeye başladığına işaret ediyor. Uzmanlar, bu seyrin devam etmesi halinde perakende fiyatlara da olumlu yansımalar olabileceğini belirtiyor.