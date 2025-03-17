Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişi Korucuk yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan Ö.F.İ. idaresindeki 34 CTB plakalı 686 plakalı otomobil, aynı yönde giden İ.T. yönetimindeki 81 GB 279 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 34 CTB plakalı otomobil takla attı.

Kazada sürücülerden Ö.F.İ ile araçta bulunan M.İ. ve A.Y.İ. isimli çocuk ile diğer otomobilde bulunan yolcular B.T. ve Z.T. isimli çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından otoyolun İstanbul istikametinde araç geçişleri bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.