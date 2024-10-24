Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO)'nda iki otomobilin karıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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KMO Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, J.İ. idaresindeki 34 TU 3579 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ç. kontrolündeki 06 DOS 374 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 TU 3579 plakalı otomobil ters döndü. Meydana gelen kazada J.İ., T.K., A.K. ve F.K. isimli 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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