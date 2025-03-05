Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Akfırat mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde Emirhan Irız kontrolünde seyir halinde olan hafif ticari araç, iddiaya göre önce H.Ç. kontrolündeki tıra arkadan vurup ardından hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Emirhan Irız hayatını kaybederken, araçtaki diğer kişi D.Ç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Hayatını kaybeden Emirhan Irız'ın cenazesi morga götürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

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