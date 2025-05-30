Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Araç yanmadan son anda kurtuldu

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası 2 araçta yangın çıktı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin tarafından 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaza saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otoyolda seyir halinde olan 34 DNE 248 plakalı otomobil aniden yavaşladı. Aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç ve arkadan gelen başka bir araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari araç ve otomobil alev alev yanmaya başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yangın çıkan araçlardaki sürücüler yangından son anda kurtuldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri kaza nedeniyle trafiği bir süre emniyet şeridinden kontrolü olarak sağladı. Olay yerine gelen çekicilerle yanan araçlar kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ARAÇTAN ZOR ÇIKARDIK'

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Günay Gündoğdu "Bir anda sol tarafta trafik durdu. Öndeki otomobil sürücüsü bir sebepten dolayı durdu.Birinin frene basmasından dolayı durdu.Durduğu yere bakın iki şeritin ortasında durdu.O durunca da arkadaki araçlar da durdu kaza oldu.Allah korudu adamı araçtan zar zor çıkardık.Adam bayıldı.Araçlar kazadan sonra 5 dakika sürmedi birden alev aldı.Eğer adama biz müdahale yapmasak adam alev alev yanacaktı" diye konuştu.