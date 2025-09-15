Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde aynı aynı yönde ilerleyen T.T. (55) idaresindeki araç ile M.B. (63) idaresindeki araç aşırı hız sebebiyle birbirine girdi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Otomobiller hurdaya dönerken, feci kazada araçlarda bulunan T.T., M.B., M.K., H.K. ve U.K. yaralandı. Kazalara ilk müdehaleyi kaza yerinden geçen Kocaelispor taraftarları yaptı.
İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan yetkililer sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.