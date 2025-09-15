Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Yapılan uyarılara ve alınan önelemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki otomobil birbirine girdi. Çok sayıda yaralı var.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde aynı aynı yönde ilerleyen T.T. (55) idaresindeki araç ile M.B. (63) idaresindeki araç aşırı hız sebebiyle birbirine girdi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Otomobiller hurdaya dönerken, feci kazada araçlarda bulunan T.T., M.B., M.K., H.K. ve U.K. yaralandı. Kazalara ilk müdehaleyi kaza yerinden geçen Kocaelispor taraftarları yaptı.

İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.

