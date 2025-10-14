Kaza, saat 05.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atarak ilerleyen 06 FM 2951 plakalı otomobil, jandarmaya haber verildi. İhbardan kısa süre sonra otomobil, aynı yönde ilerleyen 61 AT 015 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından devrilen kamyonetteki 2 kişi ile otomobili kullanan sürücü kafasından hafif şekilde yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından tavanı parçalanan otomobilden hafif yaralı kurtulan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen jandarmanın çalışmaları sırasında sürücünün otomobilin içerisinde, kazanın şokunda bir süre beklediği görüldü. Otomobil sürücüsü ve kamyonetteki yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar, çalışmaların ardından kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.