Edinilen bilgiye göre 26 EY 154 plakalı kamyonun tekerleğinde seyir halinde olduğu esnada yanma meydana geldi. Alevler kısa sürede kamyonete sirayet etti. Yangını fark eden kamyon şoförü aracını dikkatli bir şekilde emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Erken müdahale sayesinde kamyon tamamen yanmaktan son anda kurtuldu.

Yangın sonrasında kamyonun taşıdığı yükler de zarar gördü. Şoför yara almazken, kamyonun dorsesi de alevlerden etkilendi. Kamyon çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.