Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü

Olay, 34 GAE 786 plakalı TIR'ın lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde duraklamasıyla başladı. TIR sürücüsü Ramazan Akgül, aracının lastiğini incelemek üzere durduğu sırada, Cem Erdoğan idaresindeki 41 ATB 443 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın gerçekleştiği 22.15 sularında, acil servis ekipleri, itfaiye ve jandarma olay yerine hızla yönlendirildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalede, Akgül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik tedbirleri alarak detaylı bir inceleme başlattı ve Akgül'ün bedeni adli tıp morguna nakledildi.