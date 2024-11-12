Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Ulaşım tek şeride düştü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze Kadıllı mevkisinde yaşandı. İstanbul yönüne gitmekte olan A.A. idaresindeki 34 GDV 49 plakalı marul yüklü kamyon ile Ö.E. yönetimindeki 41 VM 019 plakalı sabun yüklü TIR çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyon sürücüsü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kamyonda ve TIR'da bulunan malzemeler yola saçıldı, bu da trafik akışını aksattı.

Ulaşım İstanbul istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin, yola dökülen malzemeleri ve kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.