Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var…

İstanbul istikametine ilerleyen Ö.Ç. yönetimindeki 34 HJU 229 plakalı otomobil, İzmit doğu gişeleri yakınlarında, aynı yönde giden B.E.Ş.'nin kullandığı 34 FOR 72 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, her iki sürücü ve araçlarda bulunan beş kişi yaralanırken, olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve otoyol hizmetleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza sebebiyle İstanbul yönünde trafik bir süreliğine aksadı, ancak araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.