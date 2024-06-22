Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var…

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var…
Düzenleme: Kaynak: AA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit mevkiinde bir otomobil ile bir hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 1

İstanbul istikametine ilerleyen Ö.Ç. yönetimindeki 34 HJU 229 plakalı otomobil, İzmit doğu gişeleri yakınlarında, aynı yönde giden B.E.Ş.'nin kullandığı 34 FOR 72 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 2

Kazada, her iki sürücü ve araçlarda bulunan beş kişi yaralanırken, olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve otoyol hizmetleri sevk edildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 3

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 4

Kaza sebebiyle İstanbul yönünde trafik bir süreliğine aksadı, ancak araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 5
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 6
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 7
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 8
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 9
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 10
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 11
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 12
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var… 13
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