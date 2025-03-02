Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bir minibüs sürücüsü bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil savrularak yoldan çıktı. Otomobil eğimli istinat duvarına çıktı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kartepe ilçesi geçişi Karaabdülbaki mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 54 YE 763 plakalı minibüs, 34 GYJ 514 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki eğimli istinat duvarına çıktı. Kazada minibüsteki A.T. ve otomobildeki Ş.Ö. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çıktı

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