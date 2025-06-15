Kuzey Marmara Otoyolu'nda sekiz kişinin bindiği araç şarampole uçtu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında otoyolun İstanbul istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 55 LZ 060 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.