Kuzey Marmara Otoyolu'nda sekiz kişinin bindiği araç şarampole uçtu

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sekiz kişinin bindiği araç şarampole uçtu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 8 kişinin bindiği otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması üzerine şarampole yuvarlandı. Yaralanan 8 kişiden 4'ünün durumu ağır.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında otoyolun İstanbul istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi.

1kapak-005.jpg

Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 55 LZ 060 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1kapak-006.jpg

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı
Milletvekili savcı ile evlendi: Nikah Ankara’da kıyıldı!
Milletvekili savcı ile evlendi:
Warner Bros. baskılara dayanamadı: HBO Max ile CNN yataklarını ayrı seriyor
Warner Bros. baskılara dayanamadı: HBO Max ile CNN yataklarını ayrı seriyor
Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü! Şok görüntüler: Saatlerce beklediler
Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü!