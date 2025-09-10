Kuzey Marmara'da şok kaza! Otomobil ters döndü

Kuzey Marmara'da şok kaza! Otomobil ters döndü

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil takla attı. Sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişindeki Atalay Coşkunoğlu Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul istikametine giden S.S. yönetimindeki 41 BAC 994 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 59 ALJ 459 plakalı kamyonetle çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü S.S. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun İstanbul istikametinde 2 şerit bir süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kazada ters dönen otomobilin, yolun hızla açılması için ters şekilde çekiciye yüklendiği görüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

