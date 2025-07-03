Kuzey Tunçelli yine, yeniden Avrupa Şampiyonu

Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Tunçelli yine, yeniden Avrupa Şampiyonu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Kuzey Tunçelli, üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yüzme Şubemizin rekortmen sporcusu Kuzey Tunçelli, Slovakya’da gurur duyulacak bir başarıya daha imza attı ve üst üste 3. kez Gençler Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk sporunun lokomotifi Fenerbahçemizin Olimpik sporcusu Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre finalinde suya girdi. Kıyasıya mücadele verdiği rakiplerini 14:45.05’lik derecesiyle geride bırakan Kuzey, üst üste 3. kez Gençler Avrupa Şampiyonu olarak podyuma çıktı.

Kuzey Tunçelli’nin ardından Alman yüzücü Johannes Liebmann 14:53.15’le ikinci, İspanyol sporcu Cristobal Vargas Trujillo ise 15:11.34’lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Rekortmen sporcumuz daha önce Belgrad’daki Su Sporları Avrupa Şampiyonası (1500 metre serbest / 14:55.64) ve Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğindeki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda (1500 metre serbest / 14:41.89 / Dünya Gençler, Avrupa Gençler, Şampiyona, 17-18-19+ yaş Türkiye rekorları) altın madalyanın sahibi olmuştu.

Son Haberler
Meclis’te zehirlenme şüphesi! Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu...
Meclis’te zehirlenme şüphesi! Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu...
Sağanak ve fırtına kapıda! İçişleri Bakanlığı’ndan 11 il için sarı kodlu uyarı!
Sağanak ve fırtına kapıda! İçişleri Bakanlığı’ndan 11 il için sarı kodlu uyarı!
Şebnem Bozoklu'dan sette üstsüz ekip tepkisi
Şebnem Bozoklu'dan sette üstsüz ekip tepkisi
Hull City'ye transfer yasağı
Hull City'ye transfer yasağı
"Borsada yüksek kazanç" vaadiyle milyonlarca liralık vurgun!
"Borsada yüksek kazanç" vaadiyle milyonlarca liralık vurgun!