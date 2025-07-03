Kuzey Tunçelli yine, yeniden Avrupa Şampiyonu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yüzme Şubemizin rekortmen sporcusu Kuzey Tunçelli, Slovakya’da gurur duyulacak bir başarıya daha imza attı ve üst üste 3. kez Gençler Avrupa Şampiyonu oldu.



Türk sporunun lokomotifi Fenerbahçemizin Olimpik sporcusu Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre finalinde suya girdi. Kıyasıya mücadele verdiği rakiplerini 14:45.05’lik derecesiyle geride bırakan Kuzey, üst üste 3. kez Gençler Avrupa Şampiyonu olarak podyuma çıktı.



Kuzey Tunçelli’nin ardından Alman yüzücü Johannes Liebmann 14:53.15’le ikinci, İspanyol sporcu Cristobal Vargas Trujillo ise 15:11.34’lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.



Rekortmen sporcumuz daha önce Belgrad’daki Su Sporları Avrupa Şampiyonası (1500 metre serbest / 14:55.64) ve Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğindeki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda (1500 metre serbest / 14:41.89 / Dünya Gençler, Avrupa Gençler, Şampiyona, 17-18-19+ yaş Türkiye rekorları) altın madalyanın sahibi olmuştu.

