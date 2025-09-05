Kuzeybatıya sağanak alarmı: Sel tehlikesi kapıda! (5 Eylül 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Yurdun kuzeybatısında yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

1.jpg

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

2-010.jpg

3-003.jpg

