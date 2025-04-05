Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Kuzeyboru, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 0 KUZEYBORU 3
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Necmi Avcı, Nazlı Ekmekçi
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Johnson, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci)
Kuzeyboru: Nasya, Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Aleyna Sevim)
Setler: 17-25, 24-26, 17-25
Süre: 79 dakika (23, 31, 25)