Kuzey'den dünya şampiyonluğuna kulaç

Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin rekortmen sporcusu Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Romanya’nın Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda Kuzey Tunçelli, 800 metre serbest yarışında 7:46.52’lik derecesiyle ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

AVRUPA’DA DA TARİH YAZMIŞTI

Kuzey Tunçelli, geçtiğimiz ay Slovakya’da yapılan 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metrede üst üste ikinci, 1500 metrede ise üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmuştu. 2023’te İsrail’de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda da 800 ve 1500 metrede altın madalya kazanmıştı.

YAVUZ ÖMER AĞA’DAN FİNAL

Şampiyonada kulaç atan bir diğer Türk yüzücü Yavuz Ömer Ağa, 100 metre kelebek finalinde 53.01’lik derecesiyle Dünya Gençler 7’ncisi oldu.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, “Rekortmen sporcumuz Kuzey Tunçelli ve antrenörü Aykut Çelik’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” ifadelerine yer verdi.