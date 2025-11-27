Konferans Ligi’nin 4. haftasında lider Samsunspor İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye ev sahibi ekip 5’inci dakikada Ingvarsson’un golüyle hızlı başladı. Samsunspor bu golün etkisinden çabuk sıyrılarak rakip kalede kurduğu yoğun baskının sonucunda Mouandilmadji ile 20’de skora eşitliği getirdi.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken ikinci yarının başında temsilcimiz oyuna ağırlığını koydu ve Mouandilmadji 54’te bir kez daha ağları havalandırarak hem kendisinin hem de takımın 2. golünü kaydetti.

Samsunspor maçta oyun kontrolünü tamamen ele geçirse de 73’üncü dakikada Kristinsson’un golüne engel olamadı. Maça yeniden dengenin gelmesiyle Karadeniz ekibi galibiyet için rakip kalede baskısını artırdı.

Girdiği net gol pozisyonlarından yararlanamayan Samsunspor’un son bölümde bir topu da direkten döndü.

Bu sonuçla puanını 10’a yükselten Samsunspor averaj farkıyla liderliğini korudu.

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Muminović, Margeirsson, Ingvarsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Lúðvíksson, Ómarsson, Bjarnason, Thorsteinsson

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji

BREIDABLIK 2-2 SAMSUNSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

BREIDABLIK ÖNE GEÇTİ

5' Sağ kanattan gelişen Breidablik atağında arka direkte boş kalan Ingvarsson gelen ortaya gelişine vurarak maçın ilk şutunu gole çevirdi.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

18' Samsunspor Mouandilmadji ile eşitliği yakaladı. Ancak pozisyon VAR kontrolünde ofsayt tespit edilmesiyle gol değeri kazanmadı.

SAMSUNSPOR GOLCÜSÜYLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

20' Samsunspor hızlı atağında Mouandilmadji topla buluştu. İki savunma oyuncusunu sırtına alan Mouandilmadji ceza sahasına driplingle girerek sert ve düzgün bir şutla topu ağlara gönderdi. Samsunspor skora eşitliği getirdi.

İLK YARI SONUCU: BREIDABLIK 1-1 SAMSUNSPOR

SAMSUNSPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

48' Samsunspor Mouandilmadji ile ikinci gole çok yaklaştı. Kornerden Zeki Yavru'nun ortasına ön direkte estetik bir vuruş yapan Mouandilmadji'nin şutunda kaleci Einarsson topu kontrol etmekte zorlandı. Kalecinin elinden kaçırıp direkten seken top yine Einarsson'da kaldı.

SAMSUNSPOR MOUANDILMADJI İLE GERİ DÖNDÜ

54' İkinci yarıda baskısını artıran Samsunspor, Mouandilmadji'nin Holse'nin ara pasıyla ceza sahası içerisine girip net bir şutla ağları havalandırmasıyla maçta öne geçti.

BREIDABLIK BERABERLİK GOLÜNÜ BULDU

73' Breidablik, Kristinsson'un golüyle skora eşitliği getirdi.

EMRE KILINÇ'IN ŞUTUNDA DİREK GOLE İZİN VERMEDİ

80' Kornerden yapılan ortada ceza sahasında yaşanan karambolden faydalanarak kale önünde topla buluşan Emre Kılınç, şutunda üst direğe takıldı.