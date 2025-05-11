Kuzeyin Kralı tarih yazdı!

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Kuzeyin Kralı tarih yazdı!

Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Real Sociedad maçında takımının 4 golünü de kaydeden isim oldu. Golcü oyuncu, bu başarının ardından LaLiga tarihine geçti.

Atletico Madrid ile Real Sociedad, İspanya LaLiga'nın 35. haftasında karşı karşıya geldi.

Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Atletico Madrid'in 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maça Alexander Sörloth damgasını vurdu.

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ALEXANDER SORLOTH LALIGA TARİHİNE GEÇTİ

Mücadelenin henüz 7. dakikasında gol perdesini açan Norveçli, 10 ve 11. dakikalarında arka arkaya iki gol atarak sadece 3 dakika 57 saniyede hat-trick yaptı. 30. dakikada bir gol daha atan Sörloth, bu sezon ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti. Sörloth, bu başarısıyla LaLiga'da en kısa sürede hat-trik yapan oyuncu oldu.

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