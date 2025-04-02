Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’a son veda... Memleketinde toprağa verilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’a son veda... Memleketinde toprağa verilecek

KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Volkan Konak hayatını kaybetti. Karadeniz’in asi evladının ani ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Usta sanatçının vasiyeti üzerine cenazesi babasının yanına Maçka'ya defnedilecek. Konak'ın memleketinde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Usta sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı. Sahnede kalp krizi geçiren Konak'a yapılan kalp masajının ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Volkan Konak 58 yaşında yaşamını yitirdi.

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Volkan Konak'ın cenaze namazı dün, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Konak'ın cenazesi ardından memleketi Trabzon'a nakledildi.

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Volkan Konak'ın cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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USTA SANATÇININ CENAZESİ ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ALANA GETİRİLDİ

Karadeniz'in güçlü sesi, 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı, vatan aşığı Volkan Konak'ın cenazesi Trabzon’un Maçka ilçesinde cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirildi.

Cerrahpaşa, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim, Aleni Aleni gibi şarkıları dillere pelesenk olmuş “Kuzeyin Oğlu” lakaplı sanatçı Volkan Konak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Usta sanatçının cenaze törenine sanat camiasından isimler ve sanatçılar katıldı.

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ÖZGÜR ÖZEL DE CENAZEYE KATILDI

Burada konuşan Özel şunları söyledi:

"Allah hepimize onun kadar cesaret, onun kadar güçlü bir yürek versin. O kadar yürekliydi ki bu kadar dayanabildi. Başta ailesini, bütün hemşerilerini, onu seven herkesi yüreğindeki büyük sevgiyle selamlıyorum. Başımız sağ olsun."

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"TÜRKİYE'MİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti."

'ZAMANSIZ ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR ACI'

"Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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