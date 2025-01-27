Kuzma artık sadece kendi oyununu oynayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Kuzma artık sadece kendi oyununu oynayacak

Washington Wizards forması giyen Kyle Kuzma üst üste yaşanan mağlubiyetler sonrası isyan etti. 29 yaşındaki oyuncu artık sadece kendi oyununu oynayacağının altın çizdi.

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, artık takıma "uyum sağlamaya çalışmayacağını" itiraf etti.

Wizards'taki genç takım arkadaşlarına boyun eğmekten ötürü duyduğu bıkkınlığını dile getiren Kuzma, uyum sağlamaya çalışmaktan vazgeçtiğini ve bundan sonra kendi oyununu oynayacağını söyledi:

Tecrübeli oyuncu, "Kendim olmaya ve burada her ne yapıyorsak ona uyum sağlamaktan vazgeçmeye karar verdim. Annem bana bu konuda çok yardımcı oldu" dedi.

Uyum sağlamamanın ne anlama geldiği sorulduğunda, Kuzma maçlarda daha agresif olmayı planladığını söyleyerek, dediklerinin arkasında durdu:

"Yani burada yapmaya çalıştığımız şeye uyum sağlamaya çalışmamak. Sadece daha iddialı olmak, topu talep etmek, çıkıp insanların gelişmesine izin vermemek. Oyunumu oynamak."

29 yaşındaki oyuncu son olarak Phoenix Suns'a karşı alınan yenilgide 30 sayı bulmuş ve 11 de ribaund almıştı.

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