Kuzu kuzu gitti parayı görünce Atatürk'ü unuttu! Tarkan’ın Suudi Arabistan'da sahne alması tepki çekti

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından bu duruma tepki göstermişti. Tarkan'ın "Joy Awards 2025 Ödül Töreni"nde sahne alması, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen ödül törenine, Türk sanat dünyasının ünlü isimleri damga vurdu. Afra Saraçoğlu, Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve Hande Erçel ve geceye şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun da katılması dikkat çekti.

"ATATÜRK'E SAHİP ÇIKIN" DEMİŞTİ…

29 Aralık 2023’te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali, Suudi Arabistan yönetiminin Atatürk afiş ve tişörtlerine protokolde olmaması sebebiyle izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti.

Bu durum üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray, maçı oynamama kararı almış, Tarkan ise bu duruşu destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

Şarkıcı Tarkan, o dönem şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimize bu kararlarından ve dik duruşlarından dolayı teşekkür ederim. Atamıza sahip çıkmanız çok değerli. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yurtta sulh, cihanda sulh."

Bu açıklamaların üzerinden bir yıl geçmeden Tarkan’ın, aynı ülkenin düzenlediği ödül törenine katılması, tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan gelen tepkiler

"Tarkan’ın parayı görünce Atatürk'ten vazgeçti "Bir yıl önce Atatürk’e sahip çıkma çağrısı yapan Tarkan, şimdi nasıl Suudi Arabistan’a gidiyor?" yorumlarında bulundular.