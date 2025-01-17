Kvaratskhelia PSG’ye transfer olmaya çok yakın

Ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Khvicha Kvaratskhelia, Napoli'den ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan 23 yaşındaki yıldız, İtalyan ekibine veda etti.

Gürcü futbolcu, Paris Saint Germain (PSG) ile anlaştı. Fransız ekibi, Napoli'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Kvaratskheli için 70 milyon avronun üstünde bir ücret ödeyecek.

2022 yılında Napoli'ye katılan başarılı futbolcu, Güney ekibinin 33 yıl aradan sonra şampiyon olduğu sezonda başroldeki isimlerden biriydi.

O sezonu 12 gol, 13 asistle tamamlayan Gürcü yıldız, Serie A'da yılın futbolcusu seçilmişti. Genç futbolcu bu sezon çıktığı 19 maçtaysa 5 gol, 3 asist üretti.