Kvaratskhelia resmen Paris Saint Germain'de

Kaynak: Haber Merkezi
Kvaratskhelia resmen Paris Saint Germain'de

Paris Saint Germain Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'nın Napoli'den transfer olduğunu resmen açıkladı.

Fransa'nın ünlü takımı Paris Saint Germain transfer bombasını patlattı. PSG Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna kattı.Gürcü oyuncu Kvaratskhelia ile 2029'a kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığı belirtildi.

"YENİ FORMAMI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, "Burada olmak bir rüya, PSG hakkında çok olumlu şeyler duydum. Bu harika kulübe katılmaktan büyük gurur duyuyorum ve yeni formamı giymeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARINDAN"

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise "Khvicha Kvaratskhelia'yı PSG ailesine kattığımız için çok mutluyuz. Dünyanın en heyecan verici futbolcularından biri. Cesareti olan ve her şeyden önce takım için mücadele eden bir futbolcu. Bizimle birlikte tüm hedeflerine ulaşacağına inanıyorum." dedi.

Fransız ekibi PSG Khvicha Kvaratskhelia'nın bonservisi için Napoli'ye 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu sezon 19 maçta Napoli forması giyen yıldız oyuncu 5 gol ve 3 asist performansı göstermişti.

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Kvaratskhelia resmen Paris Saint Germain'de
Kvaratskhelia resmen Paris Saint Germain'de