Kvaratskhelia'dan Napoli'ye duygusal veda

Napoli formasıyla iz bırakan Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia, Fransa’nın dev kulübü Paris Saint-Germain’e transfer oldu. Yaz döneminde ayrılmak istediğini belirten futbolcu, 70 milyon euro’yu aşan bir transfer bedeliyle takımdan ayrıldı. Napoli taraftarları için büyük bir kayıp olan bu ayrılık, oyuncunun kulüp tarihine geçen başarılarıyla unutulmaz hale geldi.

MARADONA’YA VEFA ZİYARETİ

Kvaratskhelia, Napoli’den ayrılmadan önce şehir merkezindeki Diego Armando Maradona duvarını ziyaret etti. Bu jest, onun kulübe ve Napoli halkına duyduğu sevgiyi simgeledi. Gürcü yıldız, şimdilerde ülkemizde top koşturan Victor Osimhen ile birlikte 2023 yılında Napoli’ye 33 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğunu getiren kadronun en önemli isimlerinden biri olmuştu.

SON ANTRENMAN VE VEDALAŞMA

Sky Sport Italia’nın haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu, Napoli’nin soyunma odasındaki yerinde asılı olan posteri takım arkadaşlarına imzalattıktan sonra yanına aldı. Antrenman tesislerinden ayrılmadan önce teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla duygusal bir vedalaşma gerçekleştirdi. Antonio Conte’nin video analiz odasında ekiple bir araya gelen oyuncu, herkese teşekkür etti.

İKİ BUÇUK YILDA BÜYÜK BAŞARILAR

Napoli formasıyla çıktığı 107 maçta 30 gol kaydeden Kvaratskhelia, kulübün yakın tarihindeki en önemli isimlerden biri oldu. Napoli, onun yerini doldurmak için Manchester United’dan Alejandro Garnacho gibi adaylarla görüşmelere başladı.