Napoli'nin yıldızı Kvaratskhelia'nın menajerinden şok iddia. Hangi kulübe gitmek istediğini açıkladı

Khvicha Kvaratskhelia'nın menajeri Mamuka Jugeli, genç oyuncu için transfer açıklamasında bulundu.



"NAPOLİ'DEN BAŞKA KULÜBE GİTMEYECEĞİM"

Jugeli yaptığı açıklamada, "Kvara Napoli'yi çok seviyor. Şu an için herhangi bir kulüple görüşmedik. Herhangi bir İtalyan kulübüne de gitmeyecek. Bana 'Napoli dışındaki hiçbir İtalyan ekibine gitmeyeceğim' dedi." açıklamasını yaptı.



"O BİR MADRİDİSTA"

Oyuncunun Real Madrid hayranı olduğunu da söyleyen menajer, "Kvara'nın babası ve ben Barcelona taraftarıyız ancak Kvara, Real Madrid'i seviyor. Onu Barcelona formasıyla görmek beni mutlu eder ama o bir Madridista." şeklinde konuştu.



NAPOLİ SÖZLEŞME UZATACAK

Öte yandan La Gazzeta dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, adı Premier Lig kulüpleriyle anılan Khvicha Kvaratskhelia'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmak istiyor.

Yıldız oyuncuyla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak olan İtalyan ekibinin oyuncu tarafında sıkıntı yaşamayacağı görüşünde olduğu belirtildi.



22 yaşındaki yıldız isim bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 26 maçta 12 gol ve 15 asist yaptı.