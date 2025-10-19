Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi 15. Grup ekiplerinden KVKCimnastikspor, ligin 4. haftasında kendi evinde konuk ettiği Gaziantep BüyükşehirBelediyespor’u 3-0 yenerek grupta 12 puan ile 2. basamağa yerleşti.



Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi 15. Grup mücadelesinde sahneye çıkan KVK Cimnastik Spor, etkileyici bir oyunla haftayı galibiyetle kapattı. GevherNesibe Spor Salonu’nda güçlü oyun disipliniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup edenKayseri ekibi, grupta ikinci sıraya yerleşti.



Maçta setleri 25 - 8, 25 - 10 ve 25 - 9 gibi farklı kazanan Kayseri ekibi puanını 12’e çıkarmayı başardı. KVKCimnastikspor, ligin 5. haftasında 26 Ekim Pazar günü Şanlıurfa deplasmanında Viranşehir Voleybol Kulübü’ne konuk olacak.