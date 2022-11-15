KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Milyonlarca öğrencinin beklediği Burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığı duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.