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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Kasapğlu, "17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı yapabilirsiniz" dedi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:33
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KYK burs başvuruları başladı

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
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Milyonlarca öğrencinin beklediği Burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığı duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.

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