Üniversite yerleştirme dönemi öncesinde KYK burs ve kredi başvuruları merak ediliyor. Adaylar Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan gelecek KYK kredi ve burs ayrıntılarını araştırıyor. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?

Üniversiteli adaylarının gözü, KYK'dan yapılacak burs/kredi ve yurt başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor.

Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor.

KYK BURS/ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.