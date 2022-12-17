17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçlarına nasıl bakılır? KYK bursu kaç lira?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçlarına nasıl bakılır? KYK bursu kaç lira?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı arama motorlarında en çok merak edilenler arasına girdi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçlarına nasıl bakılır? KYK bursu kaç lira?

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:24
Takip Et

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçlarına nasıl bakılır? KYK bursu kaç lira?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçlarına nasıl bakılır? KYK bursu kaç lira?
+
Aa
-

2022 2023 eğitim öğretim dönemi Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları açıklandı. KYK bursu kazananların 20 Aralık tarihine kadar taahhütlerini onaylamaları gerekiyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçlarına nasıl bakılır? KYK bursu kaç lira?

KYK BURSU AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi sonuçları, 16 Aralık günü kygm.gsb.gov.tr üzerinden açıklandı.

KYK burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 20 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylamaları gerekiyor.

KYK BURSU KAÇ LİRA OLDU?

Yapılan son düzenlemeyle birlikte lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, Yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2 bin 500 liraya, Doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükselmiş oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, Yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2 bin 500 liraya, Doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
4
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
5
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
7
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
﻿2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
﻿2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
﻿Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzarayı görenler dönüp bir kez daha baktı
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzarayı görenler dönüp bir kez daha baktı
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzarayı görenler dönüp bir kez daha baktı
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.