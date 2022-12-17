2022 2023 eğitim öğretim dönemi Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları açıklandı. KYK bursu kazananların 20 Aralık tarihine kadar taahhütlerini onaylamaları gerekiyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçlarına nasıl bakılır? KYK bursu kaç lira?

KYK BURSU AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi sonuçları, 16 Aralık günü kygm.gsb.gov.tr üzerinden açıklandı.

KYK burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 20 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylamaları gerekiyor.

KYK BURSU KAÇ LİRA OLDU?

Yapılan son düzenlemeyle birlikte lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, Yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2 bin 500 liraya, Doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükselmiş oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, Yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2 bin 500 liraya, Doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.