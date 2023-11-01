KYK bursu ne kadar kaç TL oldu? KYK lisans yüksek lisans ve doktora öğrenciler ne kadar burs alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından 2024 yılı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin KYK burs ve kredi miktarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, KYK bursu ne kadar kaç TL oldu? KYK lisans yüksek lisans ve doktora öğrenciler ne kadar burs alacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
KYK bursu ne kadar kaç TL oldu? KYK lisans yüksek lisans ve doktora öğrenciler ne kadar burs alacak

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları beklenirken kredi ve burs miktarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 KYK burslarının ne kadar kaç TL olacağını duyurdu. Peki, KYK bursu ne kadar kaç TL oldu? KYK lisans yüksek lisans ve doktora öğrenciler ne kadar burs alacak?

2024 KYK BURSU NE KADAR KAÇ TL OLDU?

31 Ekim 2023 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, KYK burs ve kredi miktarlarına ilişkin, "2024 yılında kredi ve burslar artıyor. Lisans öğrencileri için 2 bin liraya, yüksek lisans için 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL'den 2 bin TL'ye,

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıldı.

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