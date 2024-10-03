KYK ek tercih yurt başvuruları başladı

Üniversite ikinci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ek tercihle üniversiteye yerleşen öğrenciler için beklenen haber geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı KYK ek tercih yurt başvuruları 3 Ekim itibarıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ek başvuru süreci 7 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Henüz e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, kimlikleri ile birlikte PTT şubelerine giderek şifre alabilirler. Alternatif olarak, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerini de kullanabilirler.