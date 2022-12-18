KYK burs ve kredi ödemeleri başvuruları 10 Kasım’da bitti. Öğrenciler 2023 yılı KYK burs ve kredilerinin ne kadar, kaç TL olduğunu merak ediyor. KYK burs ve kredi başvurularının ardından ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu. Peki, KYK ilk burs ödemeleri ne zaman? 2023 KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL oldu?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

2023 KYK BURS KAÇ TL?

Başvuru süreci 10 Kasım'da sona eren KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Başvuruların değerlendirilmesi ardından ilk burs tarihinin yanı sıra 2023 burs ve kredi miktarı da gündeme geldi.

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.