Babaeski itfaiye ekipleri, KYK yurdu öğrencilerine ve personeline, yangın güvenliği hakkında farkındalık oluşturmak ve muhtemel yangın vakalarına doğru müdahale yöntemlerini öğretmek için eğitim verdi.

Öğrencilere yangınların çıkış nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler, tahliye yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımıyla ilgili teorik bilgilendirme yapıldı ardından da uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Öğrenciler, itfaiye ekiplerinin kontrolünde yangın söndürme tüpleriyle kontrollü şekilde alevleri söndürmeye çalıştı.