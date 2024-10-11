KYK yurdunda cinsel saldırı paylaşımı yapmıştı. Tutuklandı

Mersin'de bir KYK yurdunda cinsel saldırı paylaşımıyla ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 Ekim'de sosyal medya üzerinden yurtta kalan bir kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığına yönelik paylaşım yapanlara yönelik soruşturma açtı.

Soruşturma dahilinde iki şüphelinin kimliği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla iki kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Y.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.