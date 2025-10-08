2500 kapasitesi bulunan Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu’nda uzun bir süredir belirli saatlerde verilen sıcak suyun tamamen kesilmesi öğrencileri ayaklandırdı. Öğrenciler, “Yönetim istifa” sloganlarıyla yurt bahçesinde toplandı.

“YÖNETİM İSTİFA”

Akşam saatlerinde başlayan protestoya binlerce öğrenci katıldı. Yurt yönetiminin bulunduğu binanın önünde toplanan öğrenciler “Yönetim istifa”, “Su bizim hakkımız, söke söke alırız”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla bağırdı.

ÇEVİK KUVVET GELDİ

Protesto büyürken, yurt yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Öğrencilerle polis arasında şu ana kadar herhangi bir çatışma yaşanmazken, yurt çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

“LÜKS DEĞİL, İNSAN HAKKI”

Edirne’deki bu protesto, KYK yurtlarında yaşanan sorunlarını yeniden gündeme getirmiş oldu. Yıl 2025 ve bu öğrenciler hijyen sorunu yaşıyor.

Sosyal medyada #KYKdaSuYok etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, öğrenciler sıcak suya erişimin bir “lüks değil, insan hakkı” dedi.