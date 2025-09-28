KYK yurdunda kalan öğrenci böyle isyan etti! Destek yağdı

KYK yurdunda kalan bir öğrenci yurttaki yemeklerden, internete birçok konuda yaşadığı sorunları dile getirdi. Genç kızın, "Yemeğin içinde ne var belli değil, iğrenç kokuyor. Hiçbir şeye izin vermiyorlar, internet bile çekmiyor" isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Yurt yönetiminin uygulamalarını da eleştiren öğenci "Hiçbir şeye izin vermiyorlar. Dayanamıyorum. Dağın başındayım, internet çekmiyor" diyerek yurttaki yaşam koşullarının zorluğuna dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Öğrencinin videosu sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı kaldıkları KYK yurdunda benzer durumları yaşadıklarını ifade ederek destek mesajları paylaştı.

Konuyla ilgili henüz KYK ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Cevizlibağ KYK Kız Yurdu’nda yaz tadilatı gerekçesiyle yurda giren işçilerin, öğrencilerin eşyalarını izinsiz karıştırması gündem olmuş ve KYK yurtalarında kalan öğrencilerin "güvenlik sorunu"nu bir kez daha gündeme getirdi.

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim gecesi (2023) 16 öğrencinin bindiği asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş için düzenlenen protestolarda da öğrenciler, benzer ihmallerin KYK yurtlarında yaygın olduğunu belirtmişti.