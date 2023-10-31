KYK yurdunda yine asansör skandalı: Halatları koptu, 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
KYK yurdunda yine asansör skandalı: Halatları koptu, 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu.

Olay, Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan korkunç olayda, asansör kazası sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

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