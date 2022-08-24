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KYK yurt başvuruları başladı

KYK yurt başvuruları başladı. E-Devlet üzerinden 28 Ağustos pazar gününe kadar başvuru yapılabilecek olan öğrencilerin sonuçları ne zaman öğreneceğine dair açıklama henüz yapılmadı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:03
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:10
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KYK yurt başvuruları başladı

KYK yurt başvuruları başladı
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KYK yurt başvurularının ne zaman olacağı, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra en çok merak edilen sorulardan bir tanesiydi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada KYK yurt başvurularının başladığı duyuruldu.

Okudukları şehirlerde barınma ihtiyacını buradan karşılayacak öğrencilerin öncelikle “KYK yurt başvurusu” yapması ve sonucunun olumlu çıkması gerekiyor.

Erişime açılan KYK yurt başvurularının 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edeceği ifade edildi.

KYK BURSUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine girerek arama kısmına "yurt başvurusu" yazılır.

Çıkan bu sayfada önce şartları okumak ve sırayla yönlendirilen adımları uygulamak gerekiyor.

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