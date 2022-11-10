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KYK yurtlarında çök-kapan-tutun tatbikatı 

Edirne’de Kredi ve Yurtlar Kurumunda ‘Çök, kapan, tutun’ tatbikatı gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 07:07
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KYK yurtlarında çök-kapan-tutun tatbikatı 

KYK yurtlarında çök-kapan-tutun tatbikatı 
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İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Türkiye geneli 81 ilde yapılan 'Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatı Edirne’de de gerçekleştirildi. Bu çerçevede tatbikat Edirne Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu başta olmak üzere tüm KYK yurtlarında yapıldı. 

İkaz zilinin çalması ile öğrenciler çök, kapan ve tutun hareketini yaptı. Ardından tüm yurt tahliye edildi. Afetlere dirençli toplum oluşturma yönetimi anlayışıyla kamu kurum, üniversiteler ve özel kuruluşlar arasında ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatı gerçekleştirildi. 

Afetlere hazır olmak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit etmek ile afet müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 2022 yılı “Tatbikatlar Yılı” olarak ilan edildi.

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