Kredi Yurtlar Kurumu yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, gece 23.00’ten sonra yurda giriş yapan öğrencilerin ailelerine otomatik mesaj gönderilmesi uygulamasına karşı Ege ve Bornova KYK öğrenci yurtlarında protesto edildi.

Öğrenciler, akşam saatlerinde yurt binalarında ışık açıp kapama ve ses çıkarma eylemi yaptıktan sonra iki yurdu ayıran çitlerde bir araya gelen kadın öğrenciler “Bana sor aileme değil”, “Eşitiz hepimiz mahremiyet isteriz”, KYK eline kadınlardan çek” ve “Mesaj değil özgürlük” sloganları attı. Odalarında olan öğrenciler de pencerelerde ve avludan alkış tuttu ve ışıklarını açıp kapattı. Andımız okuyan ve İzmir Marşı söyleyen öğrenciler, uygulamanın derhal geri çekilmesini, baskı politikalarının sonlandırılmasını ve yurtlardaki sorunların giderilmesini talep etti.