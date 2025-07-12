Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor: Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor: Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?

İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın bugün imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters imza için İstanbul'a geliyor.

Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak transferde gaza basan Beşiktaş, son olarak Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile de anlaşmaya vardı.

Bonservisi elinde olan Kyle Walker-Peters'a imza parası artı yıllık ücret olarak yaklaşık 3.5 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Kyle Walker-Peters'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti. Kyle Walker-Peters, İngiltere Milli Takımı formasını da 2 kez terletti.

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