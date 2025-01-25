Kyle Walker resmen Milan’da! Beckham’ın forma numarasını aldı

Milan, Manchester City'den Kyle Walker'ı kiraladığını açıkladı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada "AC Milan, Manchester City'den Kyle Walker'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" ifadeleri kullanıldı.



İngiliz futbolcunun Milan'da, bir zamanlar David Beckham'ın da forma numarası olan 32'yi giyeceği belirtildi.

Milan'dan yapılan açıklamada sözleşme detayları ile ilgili bilgi verilmezken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano; anlaşmanın 5 milyon Euro satın alma opsiyonlu, 6 aylık kiralık olarak yapıldığını iddia etti.

Öte yandan İngiliz basınına yansıyan diğer haberlere göre Milan'ın, 34 yaşındaki yıldızın haftalık 150.000 Pound'luk maaşının büyük kısmını karşılayacağı ifade edildi.

53 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2017-2018 sezonunda Tottenham'dan Manchester City'ye 53 milyon euroya transfer olan Kyle Walker, İngiliz deviyle 319 resmi maçta 6 gol ve 23 asist yaptı.



Kyle Walker, 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 kez de UEFA Kulüpler şampiyonluğu yaşadı.