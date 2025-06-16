Kyle Walker transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

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Kyle Walker transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Fenerbahçe'nin ardından Everton da Manchester City'den Kyle Walker'ı transfer etmek için temasa geçti.

Fenerbahçe'de transfer listesinde bulunan Kyle Walker için Everton devreye girdi.

EVERTON DEVREYE GİRDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre Fenerbahçe'nin ardından Everton da Manchester City'den Kyle Walker'ı transfer etmek için temasa geçti. Walker yeni sağ bek adayı olarak kısa listede.

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kyle Walker için Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho olumlu rapor verdi ve transferi istedi. 35 yaşında İngiliz yıldız geçen sezonun ikinci yarısını Milan’da kiralık olarak geçirdi ve 16 maçta forma giydi.

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