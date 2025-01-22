Kyle Walker transferinde sürpriz gelişme: İngiliz yıldızın yeni kulübü belli oldu

Manchester City, İngiliz milli oyuncusu Kyle Walker'ı 2024-25 sezonunun sonuna kadar Milan'a kiralık olarak gönderme konusunda anlaşmaya vardı. İtalyan kulübü, bu transferin kalıcı hale gelmesi için de seçenek ekletmek adına görüşmelerini sürdürüyor.

OCAK TRANSFER PENCERESİ HAREKETLİLİĞİ

Milan, ocak transfer döneminin başından beri Kyle Walker'ı kadrosuna katmaya odaklanmış durumda. Bu süreçte Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'u kadrosuna katma girişimleri başarısız olan Rossoneri, İngiliz oyuncu kotasını yalnızca bir transferle doldurabileceği için Walker'a yöneldi.

Kyle Walker, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve kulüp yönetimiyle birkaç hafta önce yaptığı görüşmede, kariyerinin son bölümünde yurt dışında futbol oynamak istediğini ifade etti. Bu açıklama, transferin önünü açan önemli bir adım oldu.

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WALKER VE MİLAN ARASINDAKİ ANLAŞMA

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Walker’ın kiralık transferi ücretsiz olarak gerçekleşecek. Ancak, 2026 yazına kadar Manchester City ile sözleşmesi bulunan oyuncunun kalıcı transferi için Milan'ın çözümler üretmesi gerekiyor. Milan, sözleşmeye bir satın alma opsiyonu ekletmeyi amaçlıyor.

Walker'ın kişisel şartları konusunda ise taraflar prensipte anlaştı. Eğer transfer kalıcı hale gelirse, İngiliz yıldız 2026-27 sezonu sonuna kadar Milan forması giyecek.

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WALKER'IN PERFORMANSI

2024 yılında UEFA Uluslar Ligi ve Premier Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncu, hız, dayanıklılık ve liderlik özellikleriyle Milan'ın savunma hattında önemli bir rol üstlenebilir.